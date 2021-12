FC Bayern: Was ist mit der Bayern-Abwehr los? Nagelsmann mit großer Baustelle nach BVB-Spiel

Vor allem im ersten Durchgang fanden die schnell umschaltenden Dortmunder teils riesige Lücken in der Bayern-Abwehr vor. Bereits in der fünften Minute bestrafte Julian Brandt das fahrlässige Abwehrverhalten der Münchner, als ein langer Pass (nach einem Schiedsrichterball!) den startenden BVB-Angreifer in Szene setzte.