Gladbach-Legende Berti Vogts feiert am 30. Dezember seinen 75. Geburtstag

Große Visionen hatte Vogts, der in 96 Länderspielen nur einen Treffer per Flugkopfball beim 8:0-Erfolg gegen Malta in der EM-Qualifikation erzielte, als DFB-Nachwuchstrainer. Vogts blieb aber auch nach seiner Karriere seiner bescheidenen Rolle treu. Ob im Trainerstab von DFB-Teamchef Franz Beckenbauer oder später als Bundestrainer.