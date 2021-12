SC Freiburg: Kevin Schade – Freiburgs nächster Nachwuchsprofi

2001 kam Schade in Potsdam als Sohn einer deutschen Mutter und eines nigerianischen Vaters zur Welt. In seiner Jugend hatte er wenig für den Fußball übrig und probierte sich lange Zeit in anderen Sportarten wie Handball aus. Bei einem Turnier seiner Schule in Babelsberg fiel aber schnell auf, dass Schade ziemlich gut Fußball spielen konnte. Und so kam es, dass er seinen Weg in die Jugend des SV Babelsberg 03 fand.