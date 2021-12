Toni-&-Felix-Kroos-Podcast : Christoph Kramer bei Einfach mal Luppen über Florian Neuhaus

„Mir macht Fußball immer noch viel zu viel Spaß. Ich spiele mega gerne und ich bin auch einer, der gerne trainiert. Vor allem dieses in der Kabine sitzen und mit diesen ganzen Hampelmännern zwei Stunden am Tag einfach nur Scheiße zu labern - das ist für mich unbezahlbar“, erzählte Kramer: „Das möchte ich so lange machen, wie es geht. Mir graut es vor dem Tag, an dem ich nur noch mit Tabletten spielen kann und ich aufhören muss. Ich hoffe, dass der noch lange nicht gekommen ist.“