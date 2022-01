Borussia Dortmund & Watzke: BVB-Boss macht Schiedsrichter Friedensangebot

Hintergrund: Zwayer hatte im Dezember via Bild über seinen Gesprächswunsch mit den Dortmundern gesprochen, nachdem Mittelfeldspieler Jude Bellingham nach der BVB-Pleite gegen den FC Bayern (2:3) harsche Kritik an dem Unparteiischen geübt und ihn dabei auch in die Nähe des Bestechungsskandals um Robert Hoyzer gerückt hatte („Man gibt einem Schiedsrichter, der schon mal Spiele verschoben hat, das größte Spiel in Deutschland. Was erwartest du?“)