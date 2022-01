Borussia Mönchengladbach: Yann Sommer stärkt Adi Hütter den Rücken

Hütter achte in der täglichen Arbeit „sehr auf Details und fordert viel Intensität. Er möchte, dass wir an jedem Wochenende mit viel Überzeugung und Mut unsere Spiele angehen. Adi weist immer wieder darauf hin, was ihm nicht gefällt, und wird nicht müde, jedes Spiel mit uns akribisch zu analysieren. Dazu gehört auch, dass er Klartext redet und aufzeigt, was er von uns sehen möchte. Und das finde ich auch gut so.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)