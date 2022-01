Bundesliga: Als Gladbach Schalke 11:0 zerlegte

Einer Kombination der beiden entfesselt auftrumpfenden Stürmer entsprang das 9:0, das Laumen köpfte (71.). In der 85. Minute wurde es erstmals zweistellig in der Bundesliga: Jupp Heynckes, der sich noch zurückgehalten hatte, stellte per Kopf den historischen Spielstand her und schloss in letzter Minute mit dem 11:0 ab.