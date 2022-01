Bundesliga: DSC Arminia Bielefeld – SpVgg Greuther Fürth, 2:2 (1:1)

Bielefeld ging in der siebten Minute in Front. Die SpVgg glich nur wenig später aus (34.), sodass es fortan 1:1 stand. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. In Minute 66 bejubelte SpVgg Greuther Fürth das 2:1. In der 82. Minute erzielte Bielefeld den Ausgleich. Letztlich gingen DSC Arminia Bielefeld und Fürth mit jeweils einem Punkt auseinander.