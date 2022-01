Bundesliga: Klagen gegen Geisterspiele? Schickardt nennt Argumente der Klubs umd BVB, Bayern

Wenn die Not in der Bundesliga besonders groß ist, dann tritt er ins Rampenlicht! Christoph Schickhardt ist vor allem in den Bereichen Recht des professionellen Sports und Wettbewerbsrecht tätig. So war er an den Verhandlungen in mehr als 800 Fällen vor dem Sportgericht des Deutschen Fußballbundes beteiligt. Bei SPORT1 ordnet Schickhardt die Lage ein.