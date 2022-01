Bundesliga: Nagelsmann ist ein Glücksfall für den FC Bayern - Kommentar Kerry Hau

Vor Nagelsmanns Ankunft an der Säbener Straße hingegen hinterließ Coman den Eindruck, als würde er seine Zeit beim Rekordmeister als abgeschlossen betrachten und ein neues Abenteuer in einer neuen Liga in Angriff nehmen wollen. Dafür engagierte der Flügelspieler zwischenzeitlich sogar den berüchtigten „Piranha“-Berater Pini Zahavi. Nach sieben Jahren mangelte es ihm neben finanzieller Wertschätzung auch an neuen sportlichen Reizen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)