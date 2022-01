Bundesliga: Rätsel um Felix Zwayer von Schiri-Boss Fröhlich gelüftet

In Anspielung an den Manipulationsskandal um Robert Hoyzer 2005 hatte der Engländer gesagt: „Du gibst einem Schiedsrichter, der schon vorher schon Spiele verschoben hast, das größte Spiel in Deutschland. Was erwartest du?“ Für die Aussagen war Bellingham mit einer Geldstrafe belegt worden. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)