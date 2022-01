FC Bayern hat Corona-Problem vor Gladbach-Spiel: Explizite Reisewarnung der Bosse fehlte

Für den FCB-Coach war es kein Thema, den Profis ihre Urlaubsreise zu verwehren, „Es gibt nicht die Option, wenn sie nicht per Gesetz so geregelt wäre, dass ein Spieler nicht in den Urlaub fahren darf. Es gibt einen ganz wichtigen Faktor im Profisport, die so genannte psychische Erholung“, sagte Nagelsmann.