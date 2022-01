FC Bayern im Corona-Chaos: Antworten zum Duell gegen Mönchengladbach

In den Statuten ist festgelegt, dass eine abgesagte Partie spätestens am folgenden spielfreien Dienstag oder Mittwoch angesetzt wird, wenn an diesen Tagen kein übergeordneter Spielbetrieb stattfindet. Sollte der Rückrundenstart also verschoben werden, müsste Gladbachs Gastspiel in München demnach am 11. oder 12. Januar nachgeholt werden – zumindest, wenn sich bis dahin die Corona-Reihen gelichtet haben.