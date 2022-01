FC Bayern: Tolisso mit Knaller-Tor gegen Köln, Nagelsmann lobt - bleibt er doch?

Dem FCB droht bei der Personalie Tolisso im Moment also die Rolle des Verlierers - es sei denn, ein Interessent kommt in den nächsten zwei Wochen mit einer lukrativen Offerte um die Ecke und eröffnet den Entscheidern an der Säbener Straße die Möglichkeit, eine Ablösesumme für den Ex-Profi von Olympique Lyon zu generieren.