1. FC Köln: Geschäftsführer Wehrle in Wut wegen neuer Corona-Beschlüsse

„Es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, wenn in der Elbphilharmonie in Hamburg von 2100 möglichen Zuschauern 2000 in einem geschlossenen Raum sind, und ein paar Kilometer weiter im Hamburger Stadion auch 2000, weil das eben die Grenze ist", sagte der Finanz-Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln dem Express.