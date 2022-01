Bundesliga: Freiburg auch gegen Dortmund ohne Flekken und Nico Schlotterbeck

In Dortmund will der SC seine schwarze Serie von 13 Gastspielen und insgesamt 20 Jahren ohne Sieg beenden, als Mutmacher soll das Hinspiel dienen. Wie beim 2:1 damals müsse man „pausenlos am Laufen und am Verschieben“ sein, erklärte Streich: „Wir müssen sehr wach sein und die Räume verdichten. Guter, konstruktiver, eigener Ballbesitz ist auch wichtig.“