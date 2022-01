Kingsley Coman verlängert bald Vertrag beim FC Bayern - ein starkes Signal

Nagelsmanns Qualität und seine Art, die Spieler für sich und seine Arbeitsweise einzunehmen, kommt so gut an, dass die Münchner im Werben um die Dienste von begehrten Akteuren den Trainerfaktor wieder als Trumpf spielen können. Noch nicht so wie damals bei Pep Guardiola, aber viel fehlt dazu nicht mehr.