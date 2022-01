Stefan Effenberg über Haaland, Ginter, Lewandowski - SPORT1-Kolumne

Eine unschöne Situation, denn er hat sich immer vorbildlich verhalten, man hat nie etwas Negatives gehört. Gladbach hat Ginter extrem unter Druck gesetzt, da bin ich mir sicher. Die Aussage von Gladbachs Coach Adi Hütter finde ich unterdessen nicht okay. Sich hinzustellen und zu sagen, man hat in vier Spielen 17 Gegentore kassiert und Ginter ist daran einer der Hauptverantwortlichen, das ist nicht in Ordnung.