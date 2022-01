Thomas Meunier: José Mourinho gratulierte dem BVB zum Transfer

„Bei Lucien Favre war es ein bisschen wie in Paris, wo wir Mbappé, Neymar und Di Maria hatten. Der Plan war also: sicher stehen, Ball erobern und ihn den Genies, also Instinktfußballern wie Sancho oder Reyna geben. Aber das ist nicht meine Vorstellung von Fußball. Jetzt haben wir einen klaren Plan und jeder weiß, was er wann zu tun hat.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)