Transfermarkt: Die Vereine der Bundesliga haben zunehmend mit ablösefreien Transfers zu kämpfen

Über 26 Jahre liegt der 15. Dezember 1995 inzwischen zurück. Das so genannte Bosman-Urteil trifft die Klubs nun mit einer Wucht, die es in Vor-Coronazeiten so nicht gab. Was besagte das Urteil? Es besiegelte das Ende von Ablösesummen nach Ablauf von Verträgen und zudem von bis dahin gängigen Ausländerbeschränkungen.