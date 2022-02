Borussia Dortmund nach Glasgow-Pleite - wie viel Schuld hat Marco Rose an BVB-Krise?

Der Trainer wirkte nach den jüngsten Blamagen bisweilen ratlos. „Wenn ich jetzt die Erklärung hätte, würde ich sofort in die Kabine rennen und sie an die Mannschaft tragen“, sagte er nach dem 2:4 angesprochen auf die großen Schwankungen. Es ist nicht so, als hätte Rose all die Probleme nicht erkannt. Gebetsmühlenartig spricht er die Dinge intern an, soll – das bestätigten zuletzt mehrere Spieler gegenüber SPORT1 – gute und treffende Analysen machen.