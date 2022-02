Borussia Mönchengladbach: Manu Koné im Interview - Paul Pogba als Vorbild

Koné: Ich liebe es einfach, wenn ich den Ball am Fuß habe. Dann kann ich die Bälle verteilen und in die gegnerische Hälfte spielen. In den Zweikämpfen bin ich in den letzten Wochen und Monaten noch stärker geworden. Mein Spiel gegen den Ball im Defensivbereich muss ich insgesamt aber noch verbessern. Auch in puncto Konzentration kann ich mich steigern. Noch fokussierter sein, von der ersten bis zur letzten Minute, das ist mein Ziel.