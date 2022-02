Bundesliga: Christian Träsch bringt Niko Kovac als Trainer des VfB Stuttgart in Position

Träsch: In der Vorrunde habe ich das Spiel beim VfL Wolfsburg gesehen, da kam der VfB als Tabellen-15. und man hat die Wölfe an die Wand gespielt (2:0-Sieg, d. Red.). Ich dachte mir: Wie kann der VfB nur da unten stehen? Sie haben in Wolfsburg überragenden Fußball gespielt. In den Wochen danach haben sie das eine oder andere Mal auch unglücklich verloren. Wenn du jedoch fünf, sechs Mal verlierst, dann gibt es ein Problem. Und wenn es so weiterläuft, sieht man den VfB in der nächsten Saison nicht mehr in der Bundesliga.