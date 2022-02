FC Bayern: Joshua Kimmich ist der Chef, der dem BVB fehlt

Kimmich selbst ordnete den Auftritt in der Mainmetropole als „ordentlich“ ein. Für den Mittelfeld-Chef fühlte es sich fast schon wie eine Rückkehr zur Normalität an, nachdem er im Zuge der jüngsten Wackel-Auftritte in Bochum und Salzburg ein Einstellungsproblem ausgemacht hatte.