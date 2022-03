Bundesliga, BVB: Soumaila Coulibaly wegen Abwehrnot vor Debüt gegen Bielefeld

Nun hinterlässt er also vielleicht bald Spuren in der Profimannschaft der Dortmunder. Zwar bremste Rose die Erwartungen in dieser Hinsicht noch, verteilte aber auch schon ordentlich Lob: „Er ist ein guter Junge, hat eine gute Physis, ist ein guter Fußballer. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht und freue mich darauf, ihn auch mal über einen längeren Zeitraum fit zu sehen, um dann zu schauen, was mit ihm möglich ist.“