Bundesliga, FC Bayern: Nagelsmanns klare Botschaft an Upamecano

Dayot Upamecano gibt weiter Rätsel auf! Auch beim 1:1 der Münchner gegen Bayer Leverkusen, bei dem sich der 42,5 Millionen Euro schwere Neuzugang aus Leipzig insbesondere in Hälfte eins mehrere Fehler in der Spieleröffnung leistete. Darunter ein haarsträubender, weil zu kurz gespielter Rückpass auf Sven Ulreich, der fast in der Leverkusener Führung mündete.