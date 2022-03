Bundesliga: Führungsspieler-Debatte um Bellingham, Kruse und Boateng im Doppelpass

Freund sieht das nicht ganz so: „Max Kruse ist schon Individualist und denkt erst mal an sich. Er bringt seine Leistung, und in die Rolle des Führungsspielers wächst du dann rein. Jemand, der anschiebt und Reibungsfläche schafft, der dann aber in der Kabine die rechte Hand des Trainers ist – bestes Beispiel war für mich damals Matthias Sammer.“