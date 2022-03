Bundesliga: Oliver Kahn spricht über Robert Lewandowski und Vertragssituation

Kahn wurde auch nach Gesprächen mit Spielerberater Mino Raiola - der unter anderem Borussia Dortmunds Erling Haaland und Top-Talent Ryan Gravenberch von Ajax Amsterdam, an dem Bayern nach SPORT1-Informationen dran ist, vertritt - in Monaco gefragt. „Ja, es ist richtig, ich war in Monaco“, erklärte Kahn: „Ich war aber auch in London diese Woche, ich bin sehr viel unterwegs in Europa. Es ist ganz normal, dass man sich mit dem einen oder anderen Spielerberater trifft. Sie werden verstehen, dass ich öffentlich nicht über Inhalte aus diesen Gesprächen sprechen werde.“