BVB nach Zoff um Jude Bellingham: Wer hat das Sagen - Hummels, Reus, Can?

Nach seiner Kollision mit Schulz beim Europa-League-Aus in Glasgow ist es bereits das zweite Mal innerhalb weniger Tage, dass Bellingham mit einem Mitspieler verbal zusammenprallte. Hinzu kam, dass Bellingham in Augsburg auch Teamkollege Youssoufa Moukoko in der zweiten Halbzeit verbal anging, weil der 17-Jährige nicht abgespielt hatte.