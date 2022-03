FC Bayern: Hat Thomas Müller eine Zukunft beim Rekordmeister? FCB-Star mit klarer Vorstellung

„Ich habe schon einen gewissen Anspruch an mich selbst“, stellte der 110-malige Nationalspieler selbst klar, gab zugleich aber auch zu verstehen, dass er keine Last sein wolle – weder für die Bayern noch für die Nationalelf: „Solange ich in gewissen Situationen das Zünglein an der Waage sein kann, habe ich auf jeden Fall Lust, Fußball zu spielen.“