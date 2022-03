Hertha BSC: Gabor Kiraly über Berlin, Magath, Fotheringham

Kiraly: Ich kenne Pal schon so lang, wir sind Freunde. Wir lernten uns damals in der U12 kennen. Wir haben als Gegner in Ungarn oft gegeneinander gespielt und da begann schon unsere Freundschaft. Unsere Väter haben in Ungarn auch gegeneinander gespielt. Pal und ich treffen uns ab und zu in Ungarn, wenn es sich ermöglichen lässt. Er ist so ein lieber Kerl. Personen kommen und gehen, die Hertha bleibt. Das klingt hart, ist aber so. Pal ist Rekordspieler der Hertha und drückt sicher dem Klub fest die Daumen.