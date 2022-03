Hertha BSC: Investor Lars Windhorst wehrt sich gegen angebliches Schweigegelübde

Die Sport Bild hatte am Mittwoch berichtet, dass Windhorst Bobic bei einem Geheimtreffen erklärt haben soll, dass er nicht mehr mit Hertha-Präsident Werner Gegenbauer zusammenarbeiten will - was er bei einem Interview in Bild TV ohnehin bekräftigt hatte - und er sich darüber hinaus verpflichtet, sich bis zum Erreichen eines etwaigen Klassenerhalts der Mannschaft mit negativen Aussagen über den Klub zurückzuhalten. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)