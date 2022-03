Hertha: Marton Dardai meldet sich nach Bank-Lacher in Mönchengladbach zu Wort

Was war zuvor passiert? In der 24. Spielminute hatten die Gladbacher in Person von Alassane Plea die Führung erzielt. Kurz darauf war im TV-Bild zusehen, wie sich die Ersatzspieler Marton Dardai und Dedryck Boyata auf der Bank amüsierten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)