Joshua Kimmich vom FC Bayern offenbar gegen Corona geimpft

Wie die Bild-Zeitung berichtet, nahm Kimmich am 2. März an einem Mannschaftsabend im „Theresa Grill“ in der Münchner Theresienstraße teil. Dabei musste er einen 2G-Nachweis vorzeigen. Da sein Status als Genesener abgelaufen war, wurde ihm nur mit einem Impfnachweis Zutritt gewährt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)