Bayern vs. BVB: Schiedsrichter Siebert gesteht Fehler und erklärt, weshalb er bei Pavard-Grätsche nicht Elfmeter pfiff

Brandt hatte anschließen Schmerzen, doch die Pfeife blieb stumm. „Das war der größte Fehler in diesem Spiel und über meine Bewertung dieser Szene ärgere ich mich sehr“, gestand Siebert. „Brandt enteilt in hohem Tempo Richtung Münchner Tor und Pavard setzt von seitlich-hinten recht kontrolliert zur Grätsche an, um den Ball zu spielen. Er trifft aber nur Brandts Knöchel, es war also ein klares Foul, das zusätzlich zwingend mit Gelb zu ahnden gewesen wäre“, erklärte er.