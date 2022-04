Borussia Dortmund: Schiedsrichter Zwayer bedauert ausstehende Bellingham-Aussprache

Zur Erinnerung: Das Bundesliga-Duell am 4. Dezember des Vorjahres hatte hohe Wellen geschlagen, weil Dortmunds Jungstar Bellingham im Anschluss an die Partie nach mehreren kontroversen Elfmeter-Entscheidungen Zwayers vor laufenden Kameras an die Vergangenheit des Schiedsrichters erinnerte.