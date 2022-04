Bundesliga: Aufschwung von Borussia Mönchengladbach endet gegen Mainz 05

Für Sommer selbst, war die überragende Parade auch ein wenig glücklich. „Manchmal zuckt das dann auch in der Nacht so beim Schlafen. Der Ball ging an den Pfosten, ich sehe dann, wie er an mir vorbei geht zu Burkardt und dann probiert man noch was zu machen. Zum Glück hat er meine Hand getroffen“, schmunzelte Sommer nach dem Spiel bei DAZN.