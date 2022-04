Bundesliga: Cedric Brunner von Arminia Bielefeld nach Kopfverletzung vom Feld getragen

Nathan De Medina kam für den Unglücksraben beim Stand von 1:0 für die Hausherren in das Spiel. Wind konnte nach einer Behandlungspause weiterhin am Spiel teilnehmen. In der Halbzeitpause vermeldete Bielefeld dass der Schweizer in einem Wolfsburger Krankenhaus angekommen und ansprechbar sei. Dort sind weitere Untersuchungen vorgesehen.