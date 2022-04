Bundesliga: Das hält Mainz-Sportdirektor Martin Schmidt von der 50+1-Regel

Bei einigen Vereinen wundert man sich, wie sie so viel Geld ausgeben können, obwohl sie eigentlich nicht so viel einnehmen. In solchen Fällen soll das Financial Fairplay eingreifen. „Das Instrument Financial Fairplay gibt es und die UEFA hat schon eingegriffen, wenn es größere Unstimmigkeiten gab“, erklärte der Mainzer Sportdirektor.