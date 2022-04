BVB-Boss Watzke: Warum Süle kommt, was Schlotterbeck auszeichnet, warum Bayern nervt

Etwas anderes stört ihn aber noch viel mehr: Die erneute Niederlage in München, die Bayern letztlich zum Meister machte. „Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass wir gar nicht so weit entfernt sind“, erklärte Watzke und beschwerte sich über eine Benachteiligung des BVB in Hin- und Rückspiel: „Wenn man zweimal vom Schiedsrichter und vom Kölner Keller nicht gerade fair behandelt wird … Wären beide Spielen unentschieden ausgegangen, wären wir nur sechs Punkte dahinter.“