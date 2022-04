BVB: Marco Rose verkündet BVB-Schock vor Bayern-Duell

Rose: „Sie haben andere Stärken. Lewandowski bedient mit mehr Erfahrung alle Facetten und lässt sich viel fallen. Er ist aber auch sofort in der Box in der guten Position. Sein erster Kontakt ist Weltklasse. Erling hat auch Fortschritte gemacht in dieser Saison. Im Umschaltsspiel ist er eine absolute Waffe. Auch sein Kopfballspiel ist viel besser geworden. Wenn der Ball in die Box kommt, wissen beide genau, wo das Tor steht.“