FC Bayern in der Krise: Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic gefordert

Dabei könnte das kapitale Ausscheiden in der Champions League auch die Chance für einen Neustart bieten. Schon in der Vergangenheit erfolgte nach schweren K.o.-Schlägen (Platz 4 2007, Zweiter in Bundesliga, Pokal und CL 2012) ein Gesundungsprozess, der die Bayern in den folgenden Jahren in neue Höhen hievte.