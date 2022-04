Pressestimmen zum Meistertitel des FC Bayern - Lob für Nagelsmann, Kritik an Abwehr

Mundo Deportivo: „Bayern gewinnt ‚Den Klassiker‘ und holt den zehnten Bundesliga-Titel in Folge. Die Bundesliga hat bereits einen Eigentümer. In der Tat ist es dasselbe wie in den letzten zehn Jahren, als Bayern München zum zehnten Mal in Folge und zum 32. Mal in seiner Geschichte mathematisch zum Meister erklärt wurde und den Wettbewerbsrekord ausbaute, nachdem es Borussia Dortmund, seinen Rivalen im Titelrennen, im ‚Classico‘ mit 3:1 besiegte.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)