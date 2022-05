Arminia Bielefeld: Stefan Ortega mit emotionalem Abschied - neuer Verein noch unklar

„Es ist ein schwerer Tag“, sagte Ortega unter Tränen bei Sky und rang mit seinen Emotionen. „Mir fehlen ein wenig die Worte. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer wird für mich.“ Angesichts der Liebesbekundungen der Fans habe er „nicht so viel verkehrt gemacht. Ich habe viel erlebt von Abstiegen und Aufstiegen – alles was ich mir erträumt habe.“