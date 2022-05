Bundesliga: Später Jubel beim VfB! Stuttgart feiert Last-Minute-Klassenerhalt - Hertha muss in die Relegation

Das Drehbuch dieses Abstiegsfinales hätte spannender nicht sein können. Die Stuttgarter legten los wie die Feuerwehr. Kalajdzic brachte sein Team früh in Führung. Den Strafstoß verschoss der Österreicher zwar noch, beim anschließenden Eckball war er aber per Kopf zur Stelle. Doch wenige Minuten später brachte Ishak Belfodil die Berliner in Dortmund per Strafstoß in Führung und der Magath-Elf dem Klassenerhalt sehr nah.