Bayer verliert in 2660 Metern Höhe in Toluca mit 0:1

Nach Rückkehr am Freitag gehen die Bayer-Profis bis auf die Nationalspieler in Urlaub. Am 25. Juni beginnen die zweitägigen Leistungstests. Am 27. Juni bittet Cheftrainer Gerardo Seoane zur ersten Einheit auf den Platz an der BayArena, die Nationalspieler erhalten aufgrund der Länderspiele im Juni noch eine längere Verschnaufpause.