Borussia Dortmund: Sebastien Haller, Hugo Ekitike und Adam Hlozek als Nachfolger von Erling Haaland im Gespräch

Der frühere Frankfurter Haller spielt seit Januar 2021 für Ajax Amsterdam und war in der abgelaufenen Saison maßgeblich daran beteiligt, dass der BVB in der Gruppenphase der Champions League in beiden Partien keinen Stich gegen Ajax machte. Insgesamt erzielte Haller 2021/22 elf Tore in der Königsklasse.