Bundesliga-Finale: Champions League, Relegation, Abstieg - alle Infos am Entscheidungs-Wochenende

Landet der Sieger zusätzlich auf einem der ersten fünf Plätze in der Liga, berechtigen sowohl Platz fünf und sechs zur Teilnahme an der Gruppenphase der Europa League. Und Platz sieben wird für die Qualifikation zur Conference League reichen. Letzteres gilt selbst, wenn der Pokalsieger auf Rang sechs landet. Steht der Pokalsieger am Ende der Saison auf Rang vier, spielt er in der kommenden Saison in der Champions League. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)