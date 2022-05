Bundesliga: Hertha BSC muss im Saisonfinale beim BVB antreten - Dortmunds Chronik der Merkwürdigkeiten

Doch womöglich profitiert seine Hertha nun selbst von einer Mannschaft, die gedanklich schon in Urlaub ist. Die Berliner müssen am Samstag nach Dortmund (15.30 Uhr: Borussia Dortmund - Hertha BSC im LIVETICKER) und das ist am Saisonende oft gar nicht so schlimm - das zeigt die Historie. Schon vor zwei Jahren, als der BVB Platz zwei sicher hatte, gab es zum Abschluss zu Hause ein 0:4 gegen Hoffenheim.