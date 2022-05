BVB: Adeyemi, Haaland, Rose - Kehl nimmt im STAHLWERK Doppelpass Stellung zur Zukunft vom BVB

Kehl über einen Transfer von Karim Adeyemi: „Ich gehe davon aus, dass wir mit Karim in dieser Woche vorwärtskommen. Aber was soll ich denn sagen, so lange die Unterschrift nicht unter dem Vertrag ist? Wir wollen doch ehrlich bleiben, so lange der Medizincheck noch nicht gemacht ist und mit dem Spieler final gesprochen ist - so lange ist es eben noch nicht sicher.“